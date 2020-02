Scones aux canneberges

Quand je suis allée en Angleterre, j’ai eu la chance de manger mes premiers scones à Londres. Je me suis permis de modifier la recette originale avec des notes de noix de coco et de canneberges séchées. Le matin pour le déjeuner, mes sœurs et moi, on en raffole !

Portions : 4 | Préparation : 30 min | Cuisson : 12 min

Ingrédients

Scones

4 tasses de farine

2 c. à soupe de poudre à pâte

1/3 de tasse de sucre

1/2 tasse de beurre salé

1 tasse de lait

2 œufs

4/5 de tasse de canneberges séchées

1/2 tasse de noix de coco râpée

Chantilly

1/2 tasse de crème 35 % à fouetter

2 c. à thé de sucre à glacer

Le zeste de 1 citron

Préparation