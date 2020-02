Sidney Crosby se souvient de son «but en or» au Jeux olympiques de Vancouver

Il y a 10 ans, Sidney Crosby inscrivait l’un des buts les plus importants de l’histoire du hockey au Canada alors qu’il permettait à l’unifolié de vaincre les Américains en prolongation et de mettre la main sur la médaille d’or aux Jeux olympiques de Vancouver.

«Je me souviens des histoires qu’on m’a racontées, a expliqué l’auteur de cette réussite historique au site web The Athletic. En termes de buts que j’ai marqués ou de moments que j’ai connus, oui, c’était le plus important. La réaction à Vancouver et au Canada, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais.»

«Ce dont je me souviens le plus, ce sont toutes les histoires de mes amis, mes proches et les gens de la communauté. Tellement de gens m’ont dit où ils étaient quand ils regardaient et quand la rondelle a franchi la ligne des buts, a poursuivi «Sid the kid», à propos de ce filet inscrit le 28 février 2010. C’était tellement cool lors du moment où cela s’est produit, d’en faire partie et de vivre cette expérience.»

Il ne voulait pas tirer aussi rapidement

Crosby, 22 ans à l’époque, participait à ses premières olympiades. Alors que l’affrontement ultime du prestigieux événement était dans une impasse de 2 à 2 en surtemps, le célèbre numéro 87 a accepté une passe de Jarome Iginla et a battu rapidement le gardien Ryan Miller d’un tir entre les jambières.

Ce tir légendaire n’était cependant pas le plan initial de Crosby.

«Pour une seconde, j’ai vraiment pensé à amener la rondelle plus proche du filet et tiré du revers», a-t-il révélé.

«À ce moment-là, je devais me répéter que nous étions en prolongation, a poursuivi Crosby. Dans cette situation, tu ne veux vraiment pas laisser passer une opportunité. Je me suis dit que comme je n’avais pas un bon angle de tir, ma meilleure chance était probablement de décocher le plus rapidement possible. Honnêtement, c’était un peu instinctif.»