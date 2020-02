«Untouchable»: un film sur Weinstein toujours d’actualité

Bien qu’il soit sorti l’an dernier, avant que Harvey Weinstein soit reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, Untouchable continue de résonner. Le documentaire, que Super Écran diffusera en primeur en français samedi, brosse un portrait détaillé et troublant de l’affaire emblématique du mouvement #moiaussi (#metoo).

Réalisé par Ursula Macfarlane, le film de 90 minutes dépeint l’ascension et l’effondrement du producteur hollywoodien à travers une série de témoignages d’anciens collègues et d’actrices ayant accusé l’ex-magnat hollywoodien de harcèlement ou d’agression sexuelle.

Du nombre, citons Rosanna Arquette, Nannette Klatt, Louise Godbold et Erika Rosenbaum, une actrice originaire de Montréal, qui affirme avoir rencontré Harvey Weinstein dans une fête à Los Angeles. Elle savait qu’il était un « fabricant de stars ». Et lorsque sa route a croisé la sienne, elle croyait que son « jour de chance était enfin arrivé ». Devant l’objectif, elle raconte comment l’homme d’affaires l’a invitée à son hôtel, mais qu’une fois sur place, il n’avait plus envie de parler de boulot.

On entend des récits du genre à plusieurs reprises au cours du documentaire. Certaines victimes relatent leur expérience plus froidement ; d’autres révèlent des plaies encore vives. Mais chacune convainc.

Le combat continue

Untouchable s’ouvre sur l’allocution de l’avocat de Weinstein après son arrestation à New York, en mai 2018. Son client plaide non coupable, rejette les accusations des plaignantes et croit qu’il sera disculpé.

Depuis l’annonce du verdict de culpabilité lundi, on peut regarder la suite en sachant comment cette histoire se termine. Mais comme la réalisatrice le montre à la fin du film, le combat contre les abus est loin d’être terminé. Cette conclusion résonne plus fort que jamais, compte tenu des événements des derniers jours.

Super Écran présente Untouchable (avec sous-titres français) dimanche à 21 h. Le film sera diffusé sur Crave + Super Écran à compter du 1er mars.