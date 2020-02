Un gymnase périnatal débordé par son succès

MONTRÉAL – Une vingtaine de bébés tètent, gazouillent, babillent, criaillent, pleurnichent ou s’amusent dans un concert perpétuel. Un bruit de fond inhabituel pour un gym.

C’est pourtant comme ça tous les jours au centre d’entraînement périnatal Bougeotte et Placotine Maisonneuve-Rosemont, sur la rue Sherbrooke Est.

Dans la salle dite des «bedaines», les futures mères s’exercent afin de se sentir bien pendant leur grossesse. Elles préparent aussi leur corps à l’épreuve de l’accouchement de manière à guérir et à récupérer plus facilement par la suite.

«Je me sens plus en forme depuis que je suis enceinte », a confié Annabelle Cloutier, une orthophoniste de 26 ans originaire de Rosemère et résidente du quartier Villeray, enceinte d’Elia, une petite fille qui devait naître dans neuf semaines au moment de la rencontre.

Cliente chez Bougeotte et Placotine depuis cinq mois, Annabelle a connu de nombreuses consœurs d’entraînement qui ont eu leur bébé avant elle. Après une convalescence d’au moins deux semaines, plusieurs d’entre elles sont déjà revenues au gymnase, cette fois du côté «maman», pour le cours appelé «Premiers pas de maman».

Dominick Gravel/Agence QMI

Avec bébé

La salle des nouvelles mères comporte autant de sièges à poupons que d’haltères et d’élastiques de force. Supervisées par des kinésiologues, les nouvelles mamans s’exercent pour recouvrer leurs pleines capacités physiques et musculaires... en présence des bébés.

«En venant ici, on se fait des amies et on se suit, on peut socialiser avec nos bébés et partager ce qu’on vit, ça brise l’isolement et je suis certaine que ça diminue les dépressions post-partum ou les baby blues», a dit Alexandra Graveline, cliente chez Bougeotte et Placotine depuis le début de sa dernière grossesse et qui continue de venir avec son fils Arnaud âgé de cinq mois.

Éviter les séquelles

«On est belles, enceintes, mais la journée qu’on accouche n’est pas celle où on se sent le plus sexy, et ensuite on doit se réapproprier son corps, accepter ses changements et rééduquer ses muscles pour éviter les séquelles indésirables comme les fuites urinaires ou les descentes de vessie», a résumé Sarah Baribeau, la kinésiologue qui a fondé Bougeotte et Placotine il y a huit ans à Québec. L’établissement compte maintenant trois succursales.

À Montréal, le gymnase de Maisonneuve-Rosemont n’a qu’un an. Avec un roulement de quelque 250 clientes, ses cours et ateliers affichent complet.

«Je pense à ouvrir d’autres succursales dans d’autres arrondissements parce que le besoin est là», a dit Marie-Soleil Durand, la kinésiologue franchisée qui a importé le concept dans la métropole.

