Un peu de David Ayres au Temple de la renommée

Le chauffeur de zamboni David Ayres, qui devenu célèbre pour avoir vaincu les Maple Leafs de Toronto, a maintenant une place au Temple de la renommée du hockey.

En fait, c’est le bâton qu’il a utilisé lors de son passage devant la cage des Hurricanes de la Caroline qui a été installé dans l’une des vitrines du prestigieux endroit. Cela a été fait pour souligner le premier gain d’un gardien d’urgence dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«En pensant à tout le dur labeur et le temps que certains des plus grands joueurs ont mis et de voir leurs réalisations ici, pour moi d’avoir un petit morceau de quelque chose que j’ai fait ici, c’est incroyable», a dit Ayres au site internet de la Ligue nationale.

L’homme de 42 ans avait été envoyé dans la mêlée, le 22 février dernier, alors que les gardiens réguliers Petr Mrazek et James Reimer se sont blessés. Ayres a repoussé huit des dix rondelles envoyées dans sa direction et a ainsi contribué à un gain de 6 à 3 des «Canes».