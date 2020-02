Une candidature de Bernie serait risquée face à Donald Trump: prévisions de l'UVA Center for Politics

Plus tôt aujourd’hui, je partageais les données d’un sondage Fox News indiquant que les démocrates ont de bonnes chances de vaincre le président sortant. Ces chances seraient cependant restreintes si Bernie Sanders affrontait Donald Trump.

Ceux d’entre vous qui s’intéressent depuis longtemps à la politique américaine connaissent probablement l'UVA Center for Politics, dont le représentant le plus connu est sans doute Larry Sabato. Depuis quelques cycles électoraux, le centre de l’Université de Virginie fournit des données intéressantes pour analyser la carte électorale.

Vous savez probablement déjà que le candidat qui l’emporte n’est pas forcément celui qui remporte le vote populaire, mais bien celui qui obtient le plus de grands électeurs. Le soir de l’élection, nous observons donc les résultats dans chacun des États plutôt que le nombre de votes total à l’échelle du pays.

Plus un état est populeux, plus on lui accorde de grands électeurs, et une victoire par un seul vote permet au candidat gagnant de remporter tous les grands électeurs de l’État (sauf pour le Maine et le Nebraska). Comme le pays est très polarisé, nous savons déjà que des États voteront démocrate ou républicain, peu importe l’identité des candidats. C’est la raison pour laquelle, pendant la soirée électorale, nous concentrons notre attention sur un groupe restreint d’États qualifiés de swing states ou États pivots.

Selon les premières prévisions de Larry Sabato, l’impact de la nomination de Bernie Sanders se ferait sentir sur le nombre d’États pivots dans la balance. Des États comme la Floride, le Nevada ou la Virginie se rangeraient maintenant dans le camp républicain. Donald Trump serait alors très près de la victoire. Il faut cumuler un total de 270 grands électeurs pour gagner la présidence et, dans ce scénario, le président sortant en obtiendrait déjà 260.

Malgré ce que je décris dans le paragraphe précédent, Bernie Sanders conserverait des chances intéressantes de devenir président, puisque les deux États pivots toujours en jeu sont le Wisconsin et la Pennsylvanie (en jaune sur la carte). Les sondages récents dans ces deux États permettent aux démocrates de croire en leurs chances.

Ces prévisions permettent de mieux comprendre ou visualiser pourquoi les dirigeants du parti et les stratèges souhaitent éviter une victoire de Sanders. Le pari est plus audacieux avec le sénateur du Vermont qu’il ne le serait avec Joe Biden ou Michael Bloomberg.

Joe Biden doit cependant convaincre tout le monde qu’il mérite sa place, et c’est pourquoi il lui faut dominer en Caroline du Sud samedi et cumuler sa part de délégués mardi prochain.

Je me répète, mais on joue gros chez les démocrates dans les prochains jours!