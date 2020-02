MARCINA Laurette (née Dumas)



À Montréal, le mercredi 26 février 2020 est décédée, à l'âge de 84 ans, Laurette Dumas Marcina.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (John), ses frères et soeurs feu Gérard (Monique), Lucille (Marc), Maurice et Pierrette, son petit-fils Jonathan ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 8 mars 2020 de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.