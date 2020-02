VADNAIS, Réal



De Boucherville, le 25 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Réal Vadnais, époux de madame Simone Carpentier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François (Josée), Christian (Nathalie), ses petits-enfants Marie-Soleil (David), Carolanne (Frédéric) et Audrey, ses arrière-petits-enfants Laurie-Ann et Maxime ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 mars 2020 de 14h à 18h, au salon du complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h, en la chapelle du complexe.