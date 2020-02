BAILLARGEON (née Lanthier)

Lise



Le 10 février, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Lise Lanthier, épouse de feu Luc Baillargeon.Elle laisse dans le deuil son fils Michel Baillargeon, ses petits-enfants Jonathan, Cynthia, Valery, Noémy et Jessane et leurs conjoint-e-s ainsi que ses arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 7 mars dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au salon même.Au lieu de fleurs, un don aux Petits Frères pour briser l'isolement des personnes âgées serait apprécié.