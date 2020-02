LARRIVÉE, Raymond



C'est le coeur rempli de chagrin que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Larrivée, survenu à Laval le 21 février 2020, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de Julienne (Julie) Bérard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Joanne (Jacques Goyette), ses deux petits-enfants qui faisaient sa joie et sa fierté: Isabelle (Sébastien Leduc), Marie (Marc-André Comtois); ses deux arrière-petits-enfants tant aimés : Rosalie et Félix; ses frères et soeurs, Mariette (Marcel Dubuc), Jean-Claude (Ghislaine Lavigne), Jeanne-d'Arc (Gilles Gascon), Françoise, Liguori (Francine Chicoine) ses neveux, nièces et amis, et tous les membres des familles Larrivée et Bérard.Remerciements particuliers à l'équipe du CISSS de Laval.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 7 mars dès 11h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval ou à la Fondation des maladies du coeur.