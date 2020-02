DAGENAIS, Henriette (Huot)



À Saint-Chrysostome, le 9 février 2020 à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Henriette Dagenais, épouse de feu M. Euchariste Huot et conjointe de M. Claude Jeanneau.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Eugène (Manon) et Marielle ainsi que sa petite-fille Jessica Huot (Jean-François).Elle laisse également son frère Léo, sa belle-soeur Mariette (Gérald Gauvreau), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 7 mars 2020 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de midi.Elle reposera ultérieurement au cimetière de la paroisse.La famille tient à remercier l'équipe du Manoir St-Rémi pour les bons soins prodigués à Henriette.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131