D'ANJOU, Léon



À Montréal, le 20 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Léon D'Anjou.Il laisse dans le deuil, ses soeurs: Liliane Fontaine, Huguette Ouellet et Suzanne Blazon, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mars 2020 dès 10h à l'église Sainte-Bibiane, 5600, 12e avenue, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, une offrande de messe serait appréciée en sa mémoire.