MALONEY RINGUETTE

Emilienne



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur de Lachenaie, le 22 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Emilienne Ringuette, épouse de M. Hector Maloney, demeurant à Repentigny et natifs tous les deux de Port-Cartier sur la Côte-Nord.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Dave (Doris Bernatchez), sa petite-fille Katy, sa soeur Cécile (feu Mario Massé) et son frère Henri (Raymonde Perreault).Sont également dans le deuil ses belles-soeurs Rolande (feu Charles-Eugène), Lorraine (feu Jean-Nil), Ghyslaine (Ghyslain), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, sa grande amie Mme Irène Rousseau de Port-Cartier et ses amies de longue date.La famille recevra vos condoléances à l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boulevard Iberville à Repentigny, le samedi 7 mars à partir de 9h30. Les funérailles suivront à 10h30.