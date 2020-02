DELAMBRE, Jean-Charles



À Montréal, le mercredi 26 février 2020 est décédé, à l'âge de 81 ans, Jean-Charles Delambre, époux de feu Éliane Déry.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Jacqueline Bergeron) et Gilbert (Murielle Frénois), ses petits-enfants Benjamin, Cédric et Émile, sa soeur Huguette Daoust et son amie proche Simone Michaud ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 7 mars 2020 de 12h à 17h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.