LAYETTE, André



À Terrebonne, le 20 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Layette, époux de Mme Louise Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Layette (belle-fille Sylvie Barsalou), Chantal Layette (beau-fils Jacques Pilon) et Marc-André Layette (belle-fille Martine Richer), ses petits-enfants Nathan Layette, Cédrik Layette, Karyann Pilon, Jadziah Pilon et Roxane Richer-Layette, ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 7 mars de 10h à 12h et de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.