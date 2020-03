ST-PIERRE, Francine



Le 21 février dernier est décédée Francine St-Pierre, à l'âge de 73 ans, soeur d'André St-Pierre.Outre son frère, elle laisse dans le deuil ses deux nièces, Lyne (Marc Labbé) et Martine (Paul Farthing), ses petits-neveux Félix et Mathieu, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 mars 2020 lors d'une cérémonie qui aura lieu à 13h30 dans la chapelle de la2125, NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-631-1511