24e jour de blocus: le dialogue se poursuit avec les chefs héréditaires Wet’suwet’en

Alors que des blocages de voies ferrées étaient encore en place en certains endroits du pays en appui aux membres de la Première Nation Wet’suwet’en oppposés à un projet gazier dans le nord de la Colombie-Britannique, le dialogue se poursuivait samedi en haut lieu afin de trouver une issue à la crise qui perdure depuis des semaines.

Depuis jeudi, la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, son homologue britanno-colombien, Scott Fraser, ainsi que des chefs Wet’suwet’en et autres parties pour et contre le projet Coastal GasLink sont réunis à Smithers, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, pour discuter de moyens de résoudre le problème.

Des chefs héréditaires Wet’suwet’en soutiennent qu’ils ont le pouvoir de décision sur les terres ancestrales de leurs communautés – contrairement aux chefs élus - et s’opposent à ce que le gazoduc en traverse certaines portions. Ils reprochent également à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’être intervenue, injonction en main, le 6 février, pour déloger en territoire Wet’suwet’en des opposants au projet.

Cette intervention de la GRC a entraîné un mouvement de sympathie à travers le pays, notamment de membres des communautés mohawks de Tyendinaga, en Ontario, et de Kahnawake, au Québec, qui s’est matérialisé en blocages de voies ferrées et manifestations, affectant grandement l’économie de l’est du pays et le transport de passagers.

Très peu a filtré des discussions de Smithers depuis jeudi, les participants s’étant limités à dire qu’elles progressaient dans le respect et que beaucoup restait à faire.

Des médias présents sur les lieux ont rapporté que les discussions, vendredi, s’étaient étirées jusqu’au matin, samedi.

Au cours d’une conférence de presse, samedi, la ministre Bennett a indiqué que le fait que les conversations se poursuivent est «un très bon signe», selon CBC News.

«Ce sont des discussions difficiles parce qu'il ne s'agit pas seulement des droits et du titre qui ont été déterminés par la Cour suprême, mais de 150 ans de promesses non tenues et d'un cynisme parfaitement compréhensible», a ajouté Mme Bennett, toujours citée par la CBC.

Le personnel de la ministre Bennett a indiqué aux journalistes vendredi que celle-ci était prête à rester dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique aussi longtemps que nécessaire afin de trouver une solution.

L’ancien député néo-démocrate Nathan Cullen, nommé médiateur par la Colombie-Britannique pour ces négociations, avait pour sa part indiqué vendredi qu’il est important d’établir de la confiance pour arriver à des solutions et que ces solutions doivent être trouvées par la négociation, un processus qui peut prendre du temps.