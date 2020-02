MARCHAND (née FAUBERT)

Rita



À Montréal, le 18 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rita Faubert, épouse de feu M. Jean-Charles Marchand.Elle laisse dans le deuil ses fils Denis et Robert, ses soeurs Cécile, Jeannine, Margot, Hélène, Gisèle et Monique ainsi que plusieurs parents et amis. Son troisième fils Luc l'a précédée.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 mars à compter de 13h, suivi d'une cérémonie religieuse à 16h en la chapelle.