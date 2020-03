NADEAU, Jean-Marie



Au centre hospitalier régional de la Mauricie, est décédé à l'âge de 79 ans, Monsieur Jean-Marie Nadeau, demeurant à Lac-aux-Sables.Monsieur Nadeau laisse dans le deuil son épouse Carmen Kennedy, sa fille Patsy Nadeau (Dany Roy), ses frères et soeurs: feu Béatrice, Henri-Louis (Alphonsine Fleurie), feu Léon (Yolande Côté), Noëlla (feu Normand Laplante), feu Gilbert, Lucien (Louise Blanchet), Maurice, Raoul, Nicole (Michel Bolduc), ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude (Huguette Granger), feu Violette (feu Gilles Denis), Richard (Guylaine Martel), Sylvie (Benoit Marquis) ainsi que Raymonde Côté (marraine de sa fille Patsy), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s le samedi 7 mars de 13h à 16h au :281 RUE DUPONTSAINTE-THÈCLE, QC G0X 3G0Renseignements: 418-289-2411Courriel: stamandetfils@globetrotter.netL'inhumation aura lieu à une date ultérieure.