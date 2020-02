LAUZON, Thérèse



C'est avec beaucoup de chagrin que nous annonçons le décès de notre chère maman, Thérèse Lauzon, épouse de feu Jacques Salois, à sa résidence de Montréal le 20 février 2020 à l'âge de 92 ans, au terme d'une vie heureuse et bien remplie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Doris Rouillier) et Jean (Line Daigneault), ses petits-enfants Jean-Étienne (Anouk Laforest) et Annick (Sébastien Laurin). Elle manquera aussi profondément à ses soeurs Rita, Pauline et Marguerite (Tevfik Aigen), à ses frères Paul, Jules (Christiane Aumais) et Bernard (Louise Groulx), à ses belles-soeurs et beaux-frères Denise Gignac, Luce, Mary et Robert Salois (Lise Larivière) et à ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'à plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 mars 2020 de 12h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal.