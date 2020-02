PAQUETTE, née NOISEUX

Hélène



Autrefois de Rougemont, le 24 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Hélène Noiseux, épouse de feu M. Maurice Paquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Denis Laflamme), Johanne et Sylvain, ses petits-enfants, Marie-Pier Brosseau (Maxime Casavant), Fanny Brosseau, Érika Paquette et Johannie Laflamme (Samuel Grenier), ses arrière-petits-enfants Benjamin, Delphine, Thomas et Juliette, son frère Léo (Nicole Gauthier), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos témoignages de sympathie en l'église de Rougemont le samedi 7 mars à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h.