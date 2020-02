BOUTIN, Richard



C'est avec une grande tristesse que la famille Rollet-Boutin annonce le départ soudain de Richard Boutin le 15 février dernier.Blagueur au grand coeur, Richard lègue tout son amour à son épouse Anne-Marie, à sa fille Sophie, à ses fils Simon-Charles et Guillaume, à ses beaux-parents Lise et Charles, à sa filleule Audrey.Il manquera à ses soeurs Nicole et Diane, à ses frères Jean-Claude, André, Réal, Michel, Serge, René, Gaston et leur conjointe ainsi qu'aux membres des grandes familles Boutin et Rollet et à tous ses amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 4 avril dès midi. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h au même endroit.Offrez une fleur à Richard en envoyant un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal en sa mémoire.La famille remercie le travail dévoué des intervenants d'Urgences-santé et du personnel de la Cité-de-la-Santé de Laval.