DELISLE, André



André Delisle est décédé à Magog à l'âge de 73 ans.Il était un homme droit, réfléchi, bon et généreux. Il était passionné d'Histoire et adorait les voyages. Il a laissé sa marque dans le secteur public où il a oeuvré, notamment au Ministère des Finances, à Hydro-Québec et à la ville de Montréal.Conjoint de Suzanne Masson depuis 49 ans et père d'Antoine (Véronique Leduc) et de Guillaume. Précédé par son frère Jean-Pierre, il laisse dans le deuil ses soeurs et frères, Louise (Fabyenne Gosselin), Michelle (Pierre L'Heureux), Francine (Jacques Thibeault), Jacques (Muriel Poitras) et Paul (Caroline Gravel) ainsi que ses belles-soeurs et beau-frère, Julie (feu Robert Cloutier) et Louise Masson (Jacques Roy).La famille recevra parents et amis le samedi 7 mars de 14h à 17h et de 18h30 à 20h ainsi que le dimanche 8 mars à partir de 13h au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9514-279-6540www.mountroyalcem.comUne célébration de la vie suivra le dimanche 8 mars à 14h dans la chapelle du complexe où un hommage sera rendu à André.Au lieu de fleurs, un don serait apprécié à la Fondation du CHUS, département de neurochirurgie, (fondationchus.org, 530 10e Avenue Sud, Sherbrooke, J1G 2R9, 819 820-6450) ou à Val d'Akor (2525 rue Principale, Lawrenceville, J0E 1W0, organisme éco-agricole de réinsertion sociale qu'André a beaucoup soutenu; notez qu'il est possible qu'un reçu d'impôt ne puisse vous être émis, l'organisme n'ayant pas encore obtenu son accréditation fiscale).