PLANTE Madeleine (née Riopel)



À St-Buno, le 23 février 2020 à l'âge de, est décédée Madeleine Riopel épouse de feu Lionel Plante.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude (Lucille Desrochers), Michel (Madeleine Bernier), Ginette (Jean-Pierre Demers) et Jacques (Catherine Hogan); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 rue Montarville, St-Bruno.Les funérailles auront lieu le samedi 7 mars 2020, à 11h00, en l'église paroissiale de St-Bruno (1668 rue Montarville).Des dons à Diabète Québec seraient appréciés.Heures des visites: le samedi 7 mars 2020 de 9h à 11h.