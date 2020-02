VEILLETTE, Jean-Guy



À Montréal, le 14 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Guy Veillette.Il laisse dans le deuil son fils Marc et sa fille Louise (Serge Werner), ses petits-enfants Philippe, Marylène et Valérie, ses arrière-petits-enfants Kasey, Xalie, Alexia, Maude, Loïc, Zoé et Jade, ses frères Robert et Peter, sa soeur Marie ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 7 mars de 12h à 14h30. Une cérémonie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30.