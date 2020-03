LAROCQUE (née St-Jacques)

Claudette



À Montréal, le 23 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claudette St-Jacques, épouse de M. Jacques Larocque.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (André), Nathalie (Michel) et Daniel (Mélissa), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 mars 2020 de 13h à 16h30 à laUne liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle de la résidence funéraire.