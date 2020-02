GRAVEL GENDRON, Jeannine



De Ste-Thérèse, le 26 février 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jeannine Gravel, épouse de feu monsieur Paul Gendron.Elle laisse dans le deuil sa famille: Martin (Lorraine), Diane (Michel), Jacques (Gisèle), Pierre (Rollande) et Guy (Paule), ses petits-enfants: Geneviève, Francis, Sébastien, Frédéric, Evelyne, Maude, Emilie, Christian et Anne, ses arrière-petits-enfants, son frère Denis, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 7 mars de 14h à 17h et de 19h à 20h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 19h30.