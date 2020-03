BÉLAIR, Denise



14 août 1929 - 19 février 2020À la Résidence Les Floralies de Lachine est décédée à l'âge de 90 ans et 6 mois, Denise Bélair, soeur de Jacques Bélair.Elle laisse dans le deuil Gisela, épouse de Jacques Bélair, ainsi que ses neveux et sa nièce: Christian, Marc et Claudia, ses petits-neveux et petites-nièces.Selon ses volontés, elle fait don de son corps à l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour la recherche médicale.Les funérailles auront lieu dans l'intimité lors de la mise en terre près de ses parents au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.