L'HÉREAULT, Roger



À Montréal, le 25 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Roger L'Héreault, époux de Madame Huguette Hamelin L'Héreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Stephan), Josianne (Éric) et Hugues (Elsa), ses petits-enfants Laurie-Ann (Mathieu), Jacob, Charles-Olivier, Louis-François, Joannie, Julianne, Mya et Liam, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs et ses beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 mars 2020 de 15h à 21h et le samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 12h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 7 mars 2020 à 12h30 à l'église Sainte-Claire, 8615 rue Sainte-Claire, Montréal, Qc.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à Domicile ou à la Fondation de l'Hôpital Santa Cabrini serait apprécié en sa mémoire.