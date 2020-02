HUGRON, Lionel



À Laval, le 25 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Lionel Hugron, époux de feu Madame Simone Filiatreault.Il laisse dans le deuil son fils Yves et sa conjointe Céline, ses petits-enfants Stéphane (Nancy), Alain et Sophie, ses arrière-petits-enfants Meghan, Dérek, Éric et Nathan, sa soeur Claire et son frère Réjean ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mars de 10h à 15h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.