RHÉAUME, Jean-Louis



De Saint-Rémi, le 24 février 2020 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Rhéaume époux de madame Claudette Demers.Outre son épouse il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Michael), ses petits-enfants Sean (Elizabeth), Ryan et Erin, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 7 mars 2020 dès 13h, suivi des funérailles à 14h. Direction funéraire:La famille tient à remercier Dre Lalancette et le personnel de l'hôpital Anna Laberge ainsi que le personnel du C.L.S.C. de St-Rémi pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.