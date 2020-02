TRIASSI GUDDEMI, Vincenza



À Laval, le 27 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Vincenza Guddemi, épouse de feu Calogero Triassi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jack, Joe, Vince et Lillo, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice à l'arrière) du complexe funéraire:le lundi 2 mars 2020 de 14h à 17h et 19h à 22h, mardi dès 8h.Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata 1700, Jean-Talon E., Montréal, le mardi 3 mars 2020 à 11h. L'inhumation suivra au Mausolée St-Martin à Laval.