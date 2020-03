Pellerin, Germaine

(née Disnard)





Madame Germaine Disnard Pellerin, épouse de feu M. Armand Pellerin, est décédée paisiblement le 23 février 2020 à l'âge de 94 ans à La Maison de Soins Palliatifs de Laval.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Paul Pellerin (Elaine Alary), Rachel Pellerin (François Lapierre) et Pierrette Pellerin (feu Michel Poirier), ses petits-enfants, Katherine et Simon (Annabelle), Marie-Josée (Olivier) et Natasha (Dominic), Serge (Maggy) et Daniel, ses arrière-petits-enfants, Alex, Zachary, Mathys et Rosaly. Elle laisse également sa chère soeur Elizabeth, ses belles-soeurs Bérangère, Lisa et Gisèle, de nombreux neveux, nièces et leurs conjoints ainsi que ses amis du Manoir Cousineau.Nous tenons à remercier le personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leurs soins professionnels ainsi que le personnel du Boisé Notre-Dame de Laval et du Manoir Cousineau de St-Hubert, où elle a habité pendant 14 ans.La famille vous accueillera le samedi 7 mars à compter de 11h à6500 BOUL, COUSINEAU, ST-HUBERT, QC J3Y 8Z4450-463-1900Un hommage en mémoire de Germaine sera célébré à 14h en la chapelle du salon.Des dons en sa mémoire à La Maison de Soins Palliatifs de Laval (655 ave Bellevue, Laval, Qc H7C 0A8) seraient grandement appréciés. Formulaires disponibles à La Maison Darche.Les arrangements funéraires ont été confiés au salon funéraire450-263-1212 www.desourdy.ca