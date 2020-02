BÉNARD, Françoise



À Longueuil est décédée le 25 février 2020, à l'âge de 94 ans, Madame Françoise Bénard, épouse de feu Gérard Duplessis.Elle laisse dans le deuil sa fille France (Claude Couvrette), ses petits-enfants Karine (Yannick Thériault) et Louis-Philippe (Evelyne Bourassa) et ses trois arrière-petits-enfants, Zachary, Sarah-Maude et William ainsi que de nombreux parents et amis.Un merci spécial au personnel du 2B au CHSLD Mgr Coderre à Longueuil ainsi qu'au personnel de la Résidence La Rosière à Ste-Julie.La famille accueillera parents et amis le samedi 7 mars 2020 de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 rue Montarville, Saint-Bruno-de-MontarvilleLes funérailles auront lieu le samedi 7 mars 2020 à 15h30 à l'église Saint-Bruno (1668 rue Montarville). L'inhumation aura lieu ultérieurement, en privé, au cimetière Ste-Julie.