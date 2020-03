LaROCQUE, Yolande

(née Gagnon)



À Bromont, le 23 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Yolande Gagnon, demeurant à Bromont, épouse de M. Gérald LaRocque.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Renée Lemay), Paul (Mylène Béliveau-Toussaint) et Danièle (Gaétan Buteau), ses petits-enfants: Dominic Fortugno, Alexandra LaRocque, Caroline Fortugno et Élisabeth LaRocque De Freitas, son frère Jacques Gagnon (Jocelyne) et laisse également dans le deuil plusieurs belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.La famille vous accueillera le samedi 7 mars 2020 à compter de 13h auLESIEUR60 BOUL. PIE IXGRANBY, QCTél: 450-777-1414 / Télec: 450-777-0999www.lesieur.ca - info@lesieur.caUne cérémonie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h en la Chapelle Le Sieur.Des dons à la Maison au Diapason seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon.La famille désire remercier tout le personnel de la résidence Bromont ainsi que la Maison au Diapason pour les bons soins prodigués à Mme Gagnon-LaRocque.