PIGEON (née Barbeau)

Jacqueline



De Saint-Constant, originaire de Saint-Rémi, le 13 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Barbeau épouse de feu M. René Pigeon.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Sylvie), ses petits-enfants Nicolas (Kamila), Amélie (Mathieu), ses arrière-petits-enfants Léonard, Ludovic, Maverick, sa soeur et ses frères: Suzanne (feu Raymond), Raymond (Suzanne) et Réjean (Madeleine), autres beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 7 mars 2020 dès 10h suivi des funérailles à 11h.