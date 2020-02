MORIN, Madeleine



À Deux-Montagnes, le 26 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil, Madame Madeleine Morin, épouse de feu Monsieur Alphée Proteau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle, Rodrigue (Natalie) et Sylvie (Jean-François), ses petits-enfants Marika (Étienne), Catherine (Martin), Geneviève (Marc-André), Max, William, Raphaël, Sacha et Bianca, ses arrière-petits-enfants Léa, Alice, Noa, Lili et Billie-Rose, ses soeurs Rose-Aimée, Jeanette (Wesley), Jacqueline et Lorraine, son frère Rodrigue, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 mars 2020 de 10h00 à 14h30 au complexe:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à Mission Bon Accueil serait apprécié en sa mémoire.