DEMERS, Pierre



À Montréal, le 26 février, à l'âge de 90 ans, est décédé Pierre Demers, époux de Madeleine Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Georges Labrecque), Yves (Nathalie Richard), Jocelyne (Jacques Hébert) et Guy (feu Maryse Lavoie), ses petits-enfants: Charlotte (Étienne), Mathieu (Sandrine), Charles (Valérie), Marianne (David), ses arrière-petits-fils Thomas et Elliot, ses soeurs: Marie (feu Royce) et Francine, ses frères Jacques (feu Denise) et feu Gilles (feu Françoise), ainsi que de nombreux parents et amis.Pierre Demers, ingénieur, a été président et cofondateur de DGB Inc. qui s'est affiliée à SNC où il a été vice-président pour le reste de sa carrière. Il a été président de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Association des ingénieurs conseil du Canada. Il a également présidé le Conseil d'administration du CHSLD Notre-Dame de la Merci.La famille désire remercier tout le personnel du 3e étage du CHSLD Notre-Dame de la Merci pour leur compassion, leur dévouement et leur délicatesse.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal,le vendredi 6 mars 2020 dès 14h et suivra un hommage à 18h30 au complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Gracia serait apprécié.