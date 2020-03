CORMIER, Fabien



À l'âge de 89 ans, de St-François, Laval, le 24 février 2020, est décédé monsieur Fabien Cormier, originaire de Grand-Anse (NB), époux de feu madame Anita Cormier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (France), Denis (Dorice), sa petite-fille Stéfany (Daniel), ses arrière-petits-enfants: Dérek et Élody, sa soeur Georgina ainsi que ses huit autres frères et soeurs (feu), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Noël-Chabanel à St-François, Laval, le samedi 7 mars à 13h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 12h30.Les funérailles sont organisées par :LAVAL, QC