Auberge de la Paix: séjour de groupe à Québec

Pour un séjour en toute convivialité, on se pose à l’Auberge de la Paix. L’endroit promet assurément des discussions intéressantes, de même que des chambres et des dortoirs parfaitement adaptés.

Située dans le Vieux-Québec, l’Auberge de la Paix a pignon sur rue depuis plus de 40 ans au cœur du Quartier latin. L’établissement de trois étages est installé dans un bâtiment historique de 1850 qui permet de dormir en dortoirs ou en chambres individuelles avec accès à une cuisine complète.

Photo courtoisie

DORTOIRS OU CHAMBRES

On aime la convivialité à l’Auberge de la Paix, car il est possible d’y faire la connaissance de gens de tous les âges de partout dans le monde.

L’auberge loge jusqu’à 60 invités dans huit dortoirs et cinq chambres individuelles. Six dortoirs sont mixtes, deux n’accueillent que des femmes. Ils disposent de lits superposés et parfois d’un petit lit additionnel accommodant ainsi de quatre à huit personnes. Celles-ci rangent leurs effets personnels dans un casier associé à leur lit et les sécurisent avec leur cadenas. Quant aux cinq chambres individuelles, elles bénéficient de grands lits et parfois d’un ou deux petits lits pour héberger jusqu’à trois ou cinq invités.

La décoration est simple, les couleurs souvent vives et les murs en pierre d’origine demeurent charmants. Chaque chambre est verrouillée. Tant dans les dortoirs que dans les chambres, la literie et les oreillers sont fournis de même que les serviettes de bain. À chaque étage, des salles de bain avec douches et toilettes restent accessibles.

Photo courtoisie

DU PARTAGE

Le déjeuner (céréales, pain, confitures et tartinades, boissons froides et chaudes) est placé sur le comptoir à la cuisine, on s’y sert. On peut ajouter d’autres aliments à son repas (à ses frais).

La cuisine permet aussi aux hôtes de préparer leur dîner et leur souper. Les sacs de nourriture à laisser au frigo doivent être identifiés d’un nom et d’une date. On se sert de produits de base (sel, poivre, sucre...) dans les armoires. Évidemment, on fait sa vaisselle avant de sortir.

Jusqu’à 24 invités peuvent accéder en même temps à la cuisine et à l’espace pour manger aux tables ou pour bavarder en plusieurs langues.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double dans une chambre individuelle à partir de 80 $ et de 60 $ en dortoir, déjeuner inclus.

SERVICES: Une salle commune avec des jeux et un ordinateur avec accès à l’internet est disponible. Des cadenas sont en vente si nécessaire.

ACTIVITÉS SUR PLACE: Dès les premiers bourgeons du printemps, la terrasse intérieure est ouverte, elle est géniale avec ses chaises, ses tables et sa balançoire.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: Les attraits touristiques du Vieux-Québec se découvrent à pied.

COORDONNÉES:

Auberge de la Paix

31, rue Couillard

Québec (Québec)

G1R 3T4

Téléphone : 418-694-0735

aubergedelapaix.com