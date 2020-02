ROY, Diane



À Boucherville, le vendredi 21 février 2020 est décédée, à l'âge de 74 ans, Diane Roy, épouse de Pierre Filion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Anne (André) et Vincent (Josée), ses petites-filles Maude et Claudia, sa soeur Suzanne (Claude) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 mars 2020 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation La Maison de soins palliatifs Source Bleue seraient appréciés.