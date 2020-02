BEAUCHAMP, Caroline



À Châteauguay, le 13 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Caroline Beauchamp, épouse de Pierre Babin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Valérie, ses petits-fils Xavier et Jacob, sa mère Thérèse (feu René), ses soeurs Lyse et Michelle (Stéphane), son frère Pierre (Louise), sa belle-mère Lauraine (feu Louis-Philippe), son beau-frère Jean (Irene), ses belles-soeurs Linda (Ron), Linda (feu Denis) et Rosanne (feu Richard), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 21 mars à compter de midi, suivi d'une cérémonie à 15h30, en la chapelle du complexe.