Bombardier à moins de 1 $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité boursière.

Un nouveau creux pour la multinationale

L’annonce fort attendue de la vente de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom, le 17 février, n’a pas freiné la chute du géant québécois en Bourse. L’action de Bombardier est descendue hier jusqu’à 95 cents, un creux qu’on n’avait pas vu depuis février 2016. Le titre a perdu 23 % cette semaine, alors que la Bourse de Toronto a reculé de 8,9 %. Parmi les grandes entreprises québécoises, seule Dollarama a échappé à la débâcle, mais il faut dire que le détaillant avait souffert en Bourse la semaine dernière.

2 M$ pour une firme de Lévis

Construction virtuelle et technologie BIM One, une jeune entreprise de Lévis fondée en 2014 par Jimmy Plante et Carl Veillette, vient d’obtenir un financement de 2 M$ de la Banque de développement du Canada (BDC). L’application vedette de l’entreprise, BIM Track, permet de faciliter la gestion des problèmes durant les phases de conception et de construction de bâtiments. Le géant québécois de l’ingénierie WSP Global est un important actionnaire de BIM, qui compte 75 salariés.

Des patrons de Bell vendent

Quatre hauts dirigeants de Bell Canada ont vendu des actions du géant des télécommunications au cours des derniers jours. Ils ont ainsi empoché près de 2,3 M$. Stephen Howe, qui est chef du développement technologique de l’entreprise, a exercé des options d’achat d’actions, ce qui lui a permis d’encaisser un gain de près de 1,4 M$.

Tempo change de mains

Le Fonds de solidarité FTQ et des investisseurs québécois, appuyés par Desjardins, viennent d’acquérir les célèbres Abris Tempo. Ghislain Perron en était propriétaire depuis plus de 10 ans. À l’aube de son 50e anniversaire, Tempo « vient de connaître la meilleure année financière de son histoire », indique l’entreprise.

Boyko investit 600 000 $

Lundi, le PDG de Stingray, Eric Boyko, a acheté pour près de 600 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de radio et de musique en ligne. Le dirigeant ne se doutait probablement pas de la dégringolade boursière qui allait débuter le lendemain. Le titre de Stingray a perdu plus de 20 % depuis le début de l’année.