FERREIRA, Gabriel



À Montréal, le jeudi 20 février 2020 est décédé, à l'âge de 89 ans, Gabriel Ferreira, époux de feu Maria Natalia Carvalho.Il laisse dans le deuil ses fils Gabriel, João, Michel (Huguette) et Mario, ses petits-enfants Alexandre et Mikhael, ses frères et soeurs, Isara, Manuel, Angela, Isabela et Dounara, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 mars 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 7 mars 2020, à 11h en l'église Jean XXIII, 7101 ave Alsace, Anjou, QC, H1J 2K5, et de là au cimetière Le Repos Saint-François D'Assise.