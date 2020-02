ALARIE, Réjean



À Laval, le 24 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Réjean Alarie, époux de Mme Denise Gibeault.Il repose désormais auprès de ses parents Emmanuel et Flore-Anna ainsi que de ses frères et soeurs.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Anik) et Chantal (Guy), ses petits-enfants Ludovic et Magalie, ses soeurs Thérèse et Monique, son frère Maurice, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars dès 10h30 en la cathédrale de Saint-Jérôme, les funérailles suivront à 11h.La direction des funérailles à été confiée à la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.