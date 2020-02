Cabico: raffinement et dimension humaine

Cabico peut se targuer d’être actuellement le plus important fabricant de meubles intégrés sur mesure au Canada. Les cabinets de cuisine, salles de bain, salles d’eau, celliers, garde-manger et pièces-penderies sont sa spécialité.

Ses usines de Coaticook (Québec) et de St. Catharines (Ontario) réalisent des projets haut de gamme destinés à plus de 500 détaillants situés un peu partout en Amérique du Nord, où Cabico se classe troisième dans sa catégorie.

Malgré sa dimension toujours plus imposante, l’entreprise s’efforce de conserver une approche client très humaine. Ses produits sont le fruit du travail d’environ 600 artisans passionnés aux gestes sûrs, secondés par des machines de haute technologie permettant une grande capacité de production.

Toute l’attention qu’on mérite

Peu importe l’envergure des projets, Cabico réalise ce que vous souhaitez en respectant votre vision. «Notre équipe prend soin de vous du début à la fin. Le concept de votre projet répondra à vos attentes parce qu’il tiendra compte de votre style, de votre personnalité et de l’usage que vous ferez de votre espace de vie. Rien ne vous freinera, surtout pas les contraintes de conception et de fabrication. La liberté de design, chez nous, est infinie. Ainsi, vous aurez toute la latitude que vous désirez. Nous réaliserons ce que vous imaginez. Si vos idées ne sont pas encore très claires, nous vous aiderons dans votre réflexion. Nous vous guiderons dans vos choix, toujours dans le but de vous satisfaire parfaitement. Bref, notre approche est entièrement personnalisée», explique Pierre-François Monnier, directeur général de Cabico Boutique.

Et que dire de la qualité supérieure et constante des produits Cabico, de leur sélection des meilleurs matériaux et de leurs processus de contrôle? Avec Cabico, on se sent choyé et entre de bonnes mains.

Cabico Boutique

Située au 2150, rue Cyrille-Duquet, à Québec, Cabico Boutique est la plus grande salle de montre dans la région. Des designers-cuisinistes sont sur place pour vous assister. Ils visiteront avec vous les installations de 10 000 pi2 qui mettent en vedette une dizaine d'espaces réalisés avec les produits Cabico. Attentifs à vos désirs, ils vous montreront toutes les possibilités qui s’offrent à vous dans la matériauthèque prévue à cet effet. Vous pourrez ainsi facilement sélectionner vos finis et couleurs.

Vous serez également à même de déterminer quel style de quincaillerie ou de revêtement de sol vous convient. Sachez, surtout, que les professionnels de Cabico Boutique proposent un service clé en main, que votre résidence soit neuve ou qu’elle ait besoin de rénovations. Ils feront les plans d’aménagement de vos pièces et vous les présenteront en 3D afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Une approche écologique

Les politiques environnementales de Cabico sont supérieures à celles en vigueur dans cette industrie. Leurs mobiliers intégrés, manufacturés avec des matériaux contenant peu de composés organiques volatils (COV), sont en conformité avec les normes du California Air Resources Board (CARB), phase 2.

Outre un encadrement très rigoureux de toutes les étapes de fabrication écoresponsable, plus de 75% de leurs produits canadiens répondent aux normes relatives aux polluants atmosphériques dangereux (Hazardous Air Pollutants – HAPs). Leur mélamine, quant à elle, est conforme à la norme Eco-Certified Composite (ECC) de la Composite Panel Association (CPA).

Finalement, l’entreprise locale participe à un programme de recyclage des solvants, des papiers, du carton, des plastiques et des résidus de bois. (cabico.com)