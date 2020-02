Cinsault de soif, à petit prix!

Boutinot Wines, Cinsault 2018, Old Vine, Tiger Horse, Western Cape

14,60 $ - Code SAQ : 14221488 – 14 % - 2,6 g/L

Prenez ce cinsault arrivé il y a peu de temps à la SAQ, par exemple. (Le collègue Patrick Désy vous en a déjà parlé dans une chronique de début d’année, mais juste au cas où vous l’auriez manquée, j’ose vous rappeler combien il vaut le détour.) Si vous cherchez un rouge de soif pour vos soirs de semaine, vous serez servi !

Le vin est issu en grande partie de vignes « de brousse » âgées de 40 ans en moyenne et cultivées sans irrigation. Sa couleur pâle et son nez délicat de petits fruits rouges annoncent d’emblée une bouche tout en souplesse et sans trop d’extraction tannique.

Le vin idéal pour accompagner le pâté chinois autant que les pâtes carbonara. Et si gouleyant et facile à boire qu’on pourra même l’apprécier à l’apéro, avec des charcuteries. Un petit régal de simplicité, à servir frais autour de 14-15 °C.

Santé !

$ ½ - ★★ ½

