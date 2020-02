RIEUX, Alain



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Alain Rieux, décédé sereinement, le jeudi 13 février 2020 suite à une longue et pénible maladie à la Résidence Floralies de Lasalle, à l'âge de 74 ans. Il était le conjoint bien-aimé de Sylvie Lalonde et le fils de feu Adélard Rieux et de feu Béatrice Bédard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Monique (André Laplante), ses frères Robert et Pierre. Il était le cher parrain de Martin Louisseize, José Lalonde et Geneviève Clément. Il laisse également plusieurs neveux et nièces, beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines et amis(es). Il fut prédécédé par ses soeurs Fleurette, Jeannine (Jan Bednar) et son frère Yvon.La célébration de sa vie, en présence des cendres, aura lieu le samedi 7 mars 2020 à 11h, en la salle municipale de Notre-Dame-de-la-Paix, sise au 267 rue Notre-Dame. La famille recevra les condoléances à la salle à compter de 10h.Pour ceux et celles qui le désirent des dons en sa mémoire peuvent être remis à La Résidence Floralies de Lasalle.Sylvie tient à remercier très chaleureusement le personnel dévoué de la Résidence Floralies qui a accompagné Alain dans ses derniers moments.DE L'OUTAOUAISVos messages de condoléancespeuvent être envoyés à: www.cfo.coop