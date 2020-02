LAPIERRE, Germaine



Le 17 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Germaine Lapierre.Elle laisse dans le deuil ses nièces Roseline (Jean-Denis), Marielle (feu Gilles), Suzanne, Hélène et Cécile, ses deux grandes amies Jeannette (Ubald) et Huguette (Pierre) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes N., Mont-Saint-Hilaire, le vendredi 6 mars 2020 dès 13h. Les funérailles suivront à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de répit L'Intermède de Beloeil, organisme qui lui tenant tant à coeur.Tél.: (450) 467-4780 - Téléc.: (450) 467-9468www.salondemers.com