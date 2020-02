BEAUCHAMP (Lefebvre), Diane



À St-Jérôme, anciennement de Rosemère, le 26 février 2020, entourée de sa famille, est décédée Mme Diane Lefebvre, épouse de feu M. Yvon Beauchamp.Elle laisse dans le deuil sa soeur Nicole (Normand Plouffe), son neveu Marc-André (Ning), sa nièce Michelle (Daniel), son beau-frère Daniel Beauchamp et ses enfants, ses petits-neveux, ses petites-nièces, famille éloignée, son ami Roland.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 mars 2020 de 14h à 16h à laDESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne cérémonie de dernier adieu aura lieu au salon à 16h.Merci très sincère aux médecins, infirmières et à tout le personnel de l'UHB, l'unité coronarienne, CLSC et la Résidence Vice Versa.